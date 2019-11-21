2019-11-21T14:53:22+03:00
Здоровье

Студенты Самарского университета узнали свой ВИЧ-статус

Экспресс-тест прошел в преддверии Международного дня борьбы со СПИДом
Кристина АДАЕВА
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Специалисты Самарского областного клинического СПИД-центра в преддверии Международного дня борьбы со СПИДом, который отмечают 1 декабря, проведут ряд мероприятий и встреч в рамках Всероссийского марафона по экспресс-тестированию #СТОПВИЧСПИД. Во время марафона специалисты центра приедут на предприятия региона, в высшие и средние образовательные заведения. Так около 50 студентов Самарского университета уже успешно сдали тест на ВИЧ, показав себя сознательными и ответственными людьми

Экспресс-тест по слюне учащиеся проходили в мобильной лаборатории СПИД-центра, затем врач-эпидемиолог рассказал, как защитить себя от вируса. Благодаря выездному тестированию в ВУЗе молодежь может проверить здоровье в удобное время в удобном месте, в данном случае – в своём учебном корпусе. Врачам же, важно донести до ребят ключевую информацию о рисках передачи ВИЧ-инфекции: половой путь, через кровь и от матери к ребёнку во время беременности, родов и грудного вскармливания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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