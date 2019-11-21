2019-11-21T14:27:47+03:00
Общество

В Приволжском районе хотят восстановить усадьбу Самариных и открыть там музей с ЗАГСом

От трехэтажного здания, которое было построено в XIX веке, сейчас почти ничего не осталось
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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В Самарской области намерены восстановить старинную усадьбу, которая была построена в XIX веке. Речь идет об усадьбе Самариных - «исторической жемчужине» Приволжского района, которая ранее считалась одной из крупнейших.

- В этом году на территории усадьбы мы посадили аллею, полностью обновили спуск к Волге. В дальнейшем после реконструкции в «людской» усадьбы мы планируем разместить краеведческий музей и ЗАГС, - рассказал на встрече с губернатором глава Приволжского района Евгений Богомолов.

Дмитрий Азаров поручил обсудить вопрос о создании в усадьбе музея с министром культуры региона. Чтобы он посоветовал, как лучше организовать там пространство.

Напомним, что некогда усадьба Самариных представляла собой трехэтажное здание. В конце 1960-х годов она попала в зону затопления Куйбышевского водохранилища. Все ее основные постройки снесли, но вода до тех мест так и не дошла. Сейчас от усадьбы осталась только контора управляющего и въездные ворота с изгородью. Первые работы по восстановлению усадьбы проводились еще в 2005 году ,но тогда дело закончилось только благоустройством территории. Теперь же районные власти разработали проект по реконструкции объекта культурного наследия и передали его на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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