В Самарской области в 2020 году увеличат размер выплаты за рождение третьего ребенка

СЕГОДНЯ 14:52 2019-11-21T14:53:11+03:00

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В Самарской области в 2020 году изменится размер ежемесячной денежной выплаты на третьего и каждого последующего ребенка, не достигшего трех лет. Это пособие увеличат на 300 рублей.

- С 1 января 2020 года размер ежемесячной выплаты на третьего и каждого последующего ребенка, не достигшего 3 лет составит 10 868 рублей, - говорится в постановлении правительства Самарской области.

Отметим, что в 2019 году эта выплата была установлена в размере 10 565 рублей. Добавим, что с начала следующего года также изменится и величина среднедушевого дохода. Он составит 29 706 рублей. Такой размер установят для того, чтобы определить число тех, кто нуждается в выплатах на третьего ребенка. Тем, у кого среднедушевой доход выше этого значения, выплаты назначаться не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU