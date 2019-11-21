Где в Самаре помогут избавиться от проблем с кожей и проведут коррекцию возрастных изменений

СЕГОДНЯ 14:53 2019-11-21T14:53:11+03:00

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От различных проблем с кожей, в том числе от всех видов акне (угревой болезни), дерматитов, акнеформных дерматозов, розацеа, демодекоза, себорей их последствий помогут избавиться специалисты Самарского областного кожно-венерологического диспансера. На базе этого медицинского учреждения работает Центр лечебной косметологии. Специалисты центра подскажут, как убрать рубцы, оставшиеся после угревой болезни, застойные сосудистые и пигментные пятна. Здесь работают только врачи-дерматовенерологи со специализацией по косметологии, четверо из которых кандидаты медицинских наук. Консультативную помощь оказывают доктора медицинских наук, профессора Евгений Орлов и Ильдар Шакуров.

Есть на базе ГБУЗ «СОКВД» также центр эстетической косметологии. Коррекция возрастных изменений кожи, устранение морщин при помощи контурной пластики, биоревитализации, инъекций ботулотоксина, химической и механической дермабразии - это далеко не полный перечень услуг центра.

Здесь же можно навсегда попрощаться с нежелательными доброкачественными образованиями, такими как родинки, гемангиомы и т.д. Прием ведут опытные дерматологи-онкологи Ирина Глубокова и Наталия Лашкина.

В кабинетах лечебной косметологии прием ведут врачи-косметологи, дерматовенерологи Ксения Бородина и Яна Китайчик, Марина Филатова, Ольга Разумкова и Ольга Побежимова.

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ИСТОЧНИК KP.RU