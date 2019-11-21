Билеты на матчи «Крыльев Советов» с «Уфой» и «Уралом» на «Самара Арене»: цены, где купить
В следующий понедельник, 25 ноября, стартует продажа билетов на матчи 18 и 19 туров РПЛ «Крылья Советов» - «Уфа» и «Крылья Советов» - «Урал», которые пройдут на стадионе «Самара Арена» 30 ноября и 8 декабря. Минимальная стоимость билетов на эти игры составит 300 рублей. Приобрести их можно будет на сайте самарского клуба и в нескольких кассах города.
Так, билеты на матчи будут продаваться в клубных магазинах «Крыльев» в СК «Металлург» и в ТЦ «Сила спорта», а также в кассах KASSIR.RU и KONCERTSAMARA.RU по следующим адресам:
- БЦ «Москва», Московское шоссе, 55, офис 722, 7 этаж;
- ОДО, ул. Шостаковича, 7;
- ТЦ «Айсберг», ул. Дачная, 2;
- ТРК «Амбар», Южное шоссе, 5;
- ТРК «Вива Лэнд», пр. Кирова, 147;
- ТД «Захар», ул. Ново-Садовая, 106;
- КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, 106Г;
- ТРК «Космопорт», ул. Дыбенко, 30;
- ТРЦ «Мега Сити», ул. Ново-Садовая, 160М;
- МОЛЛ «Парк Хаус», Московское шоссе, 81А;
- ТЦ «Русь на Волге», Московское шоссе, 15Б;
- ТЦ «Самолет», Московское шоссе, 185А;
- ДК Тольятти, бульвар Ленина, 1;
- ТЦ «Вавилон», ул. Ульяновская, 18;
- ТЦ «Аквариум», ул. Мичурина, 15.
Дети до 6 лет смогут попасть на стадион бесплатно. Родители детей старшего возраста смогут приобрести билеты за полцены. Также скида в 50% будет предоставляться инвалидам-колясочникам, инвалидам по зрению, инвалидам 1 и 2 групп. При покупке билетов в ТЦ «Сила спорта» и в СК «Металлург» в зону гостеприимства в подарок дадут разовый автопропуск.
ИСТОЧНИК KP.RU