Работы идут полным ходом: в Самаре заканчивают ремонт и строительство еще 5 детских садов

СЕГОДНЯ 16:10 2019-11-21T16:10:55+03:00

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В Самаре готовятся к открытию пять новых детских садов. Речь идет о тех, которые расположены на улице Ратнера, на улице Алма-Атинской, 138, на улице Ташкентской, 112, на улице Ново-Вокзальной, 213 и на проспекте Карла Маркса, 448А. Некоторые эти детские сады строятся с нуля, в части же зданий ведется капитальный ремонт. В четверг, 21 ноября, ход работ проверила глава города Елена Лапушкина.

Как сообщает мэрия Самары, детский сад на Ратнера готов более чем на 90%. Рабочие заканчивают там чистовую отделку и благоустраивают прилегающую территорию. Что касается детского сада на Алма-Атинской, то до конца недели его подключат к теплу, а потом строители начнут красить стены, делать потолок и устанавливать сантехнику. В детском саду на Ташкентской вставили окна, заканчивается покраска фасада и смонтирован теплоузел.

В детсад на Карла Маркса на следующей неделе завезут новую мебель. Также рабочие заканчивают там благоустройство территории. На Ново-Вокзальной готов фасад здания, а на участке установлены беседки и спортплощадка. Осталось закончить внутреннюю отделку и покраску детсада. Елена Лапушкина поручила увеличить число рабочих на каждом объекте, чтобы быстрее завершить работы, а также более жестко контролировать их выполнение.

ИСТОЧНИК KP.RU