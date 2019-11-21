2019-11-21T16:10:55+03:00
Общество

Работы идут полным ходом: в Самаре заканчивают ремонт и строительство еще 5 детских садов

Подрядчики должны будут сдать все объекты до конца года
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: администрация СамарыФото: администрация СамарыФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

В Самаре готовятся к открытию пять новых детских садов. Речь идет о тех, которые расположены на улице Ратнера, на улице Алма-Атинской, 138, на улице Ташкентской, 112, на улице Ново-Вокзальной, 213 и на проспекте Карла Маркса, 448А. Некоторые эти детские сады строятся с нуля, в части же зданий ведется капитальный ремонт. В четверг, 21 ноября, ход работ проверила глава города Елена Лапушкина.

Как сообщает мэрия Самары, детский сад на Ратнера готов более чем на 90%. Рабочие заканчивают там чистовую отделку и благоустраивают прилегающую территорию. Что касается детского сада на Алма-Атинской, то до конца недели его подключат к теплу, а потом строители начнут красить стены, делать потолок и устанавливать сантехнику. В детском саду на Ташкентской вставили окна, заканчивается покраска фасада и смонтирован теплоузел.

В детсад на Карла Маркса на следующей неделе завезут новую мебель. Также рабочие заканчивают там благоустройство территории. На Ново-Вокзальной готов фасад здания, а на участке установлены беседки и спортплощадка. Осталось закончить внутреннюю отделку и покраску детсада. Елена Лапушкина поручила увеличить число рабочих на каждом объекте, чтобы быстрее завершить работы, а также более жестко контролировать их выполнение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Летчик-герой из Сызрани Дамир Юсупов получил награду Героя России из рук Владимира Путина
Жительница Сызрани ищет киллера в социальных сетях
На Московском шоссе в Самаре иномарка перевернулась после столкновения с "Ладой Приорой"
Самарского министра спорта из-за допингового скандала сняли с должности президента Всероссийской федерации легкой атлетики
В Самаре на Московском шоссе иномарка сбила пешехода, очевидцы сделали видео
"Это страшно!": под Самарой парень в белой маске и с топором бросался на машины и ломился в дома
Украинский защитник не перешел в "Крылья Советов" из-за плохих отношений своей страны с Россией
Как самарцам выиграть сертификат в автошколу с помощью смекалки
В Самаре на конечной остановке трамвая № 24 умерла пассажирка
В самарском торговом центре появился уникальный каток под открытым небом
«Молодняк не успел опериться, а взрослые не улетают»: жители Кинель-Черкасс переживают за судьбу трех десятков лебедей
В школу несут пистолет? Охранник в школе имеет право осмотреть сумки всех посетителей