2019-11-21T16:31:19+03:00
Общество

Больше всего «грешат» УК: в Самарской области долги за тепло перевалили за 8 млрд рублей

Организации, которые обслуживают многоквартирные дома, задолжали теплоэнергетикам более 4 млрд рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Управляющие компании из-за долгов за тепло могут остаться без лицензииУправляющие компании из-за долгов за тепло могут остаться без лицензииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коммунальщики рассказали, сколько долгов накопили жители Самарской области за тепло. По состоянию на ноябрь 2019 года эта сумма достигла уже 8,05 млрд рублей, что больше, чем в 2018 году.

- Значительную часть долгов накопили управляющие компании — 4,3 млрд рублей. Рекордный прирост задолженности за тепло зафиксирован в Сызрани. Там муниципальное предприятие увеличило свой долг с 714,3 млн рублей до 928,7 млн рублей, - рассказали в пресс-службе самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Как отмечают в компании, те организации, которые постоянно «забывают» платить за тепло, рискуют остаться без лицензии на обслуживание домов. На данный момент теплоэнергетики направили в ГЖИ Самарской области предложения об отзыве лицензий у более 90 УК Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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