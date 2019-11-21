2019-11-21T17:18:33+03:00
Общество

В школу несут пистолет? Охранник в школе имеет право осмотреть сумки всех посетителей

В прокуратуре объяснили, несет ли ответственность охрана учебных заведений за жизнь и здоровье учащихся
Александра БУДАЕВА
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Вот такие винтовки пронесли в Самаре в школу дебоширыВот такие винтовки пронесли в Самаре в школу дебоширы
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Пронес оружие в чехле из-под гитары, прошел с охотничьим ружьем в аудиторию, взорвал бомбу и расстрелял однокурсников – такие ЧП в России и в мире в последнее время происходят регулярно. Керчь, Самара, недавний Благовещенск. Ученики школ и вузов проносят оружие прямо мимо сидящих на входе охранников. Почему так получается? Имеет ли право охранник осматривать сумки мимо проходящих детей и взрослых?

В прокуратуре объяснили, что обычно у охранника такое право есть. - Полномочия сотрудников охранных организаций могут варьироваться в зависимости от пунктов договора, который был заключен с образовательным учреждением, - рассказал корреспондентам «КП-Самара» прокурор Богатовского района Андрей Чудайкин. – Однако на тех объектах, где установлен пропускной режим, осмотр имущества в присутствии владельца вполне законен.

В ведомстве также объясняют: охрана отвечает за безопасность объекта, и в случае ЧП должна сообщить о нем своему руководству и в правоохранительные органы.

А вот уголовная или административная ответственность за то, что охранник «проглядел» агрессора, законом, увы, не предусмотрена:

- Если квалифицировать подобные действия как ненадлежащее обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов, то охранная фирма будет отвечать в рамках гражданско-правовых отношений, прописанных в договоре, заключенных между ЧОО и образовательным учреждением, - говорит прокурор.

Впрочем, было бы нарушение, а статья Уголовного кодекса для него найдется – так в Благовещенске в отношении сотрудника ЧОП «Сириус-А», мимо которого прошел студент с оружием, возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Оказалось, что у мужчины даже не было разряда на охранную деятельность, и в организации он не был надлежащим образом оформлен. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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