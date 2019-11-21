«Молодняк не успел опериться, а взрослые не улетают»: жители Кинель-Черкасс переживают за судьбу трех десятков лебедей

СЕГОДНЯ 17:19 2019-11-21T17:19:31+03:00

Местные жители опасаются, что из-за аномальных для ноября морозов птицы могут погибнуть, но специалисты считают, что повода для тревоги нет

Изменить размер текста: A A

Жители Кинель-Черкасского района в соцсетях бьют тревогу – на одном из озер около деревни Федоровка никак не улетят на зимовку 30 лебедей.

- Погибают 30 лебедей, молодняк не успел опериться, а взрослые не улетают, - пишут неравнодушные сельчане в соцсетях.

Некоторые комментаторы обращают внимание на то, что пруд уже почти замерз, и еды для пернатых может не хватить, но другие считают, что пока бить тревогу рано.

- С едой конечно по тяжелее, чем летом, но птица находит ее в природных условиях. Нет повода для волнения, - считает Амилия Рафилова.

«Комсомольская правда – Самара» обратилась за комментариями к специалистам. Те подтвердили – действительно, такая температура для этих птиц не представляет опасности.

- Лебяжий пух один из самых тёплых и эти температуры не являются критичными для здоровых птиц, - прокомментировал заведующий отделением орнитологии Самарского зоопарка Александр Маряшин.

Тем не менее в зоопарке сообщили, что завтра один из сотрудников вместе с представителями министерства природных ресурсов поедет смотреть лебедей, чтобы выяснить, есть ли реальная угроза для птиц и какая помощь им требуется.

ИСТОЧНИК KP.RU