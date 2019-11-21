В самарском торговом центре появился уникальный каток под открытым небом

СЕГОДНЯ 18:12 2019-11-21T18:12:51+03:00

С 19 ноября ТЦ МЕГА могут кататься на льду даже при плюсовой температуре

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19 ноября в самарском торговом центре МЕГА открыли новый необычный каток. Он расположен под открытым небом и принимает гостей практически в любую погоду, позволяя им по-настоящему ощутить зиму.

- Этот каток способен работать даже при температуре +10 градусов из-за особой системы охлаждения под основанием льда. Он имеет идеальную, ровную поверхность, благодаря современному ледозаливочному комбайну WM Pinguino, - рассказывают "Комсомолке" представители ТЦ.

Площадь ледового покрытия составляет 450 кв.м. Ограждением выступает специальный хоккейный борт. На территории комплекса работает теплый павильон проката коньков, камеры хранения и места для переодевания. На новом катке все желающие могут устроить танцы на льду или, например, поиграть в хоккей с друзьями. С расписанием и стоимостью сеансов можно ознакомиться на сайте mega.ru.

Уже 7 декабря гостей ТЦ МЕГА ждет специальная шоу-программы в честь официального открытия этого катка и Зимнего бульвара.

ИСТОЧНИК KP.RU