В Самаре на конечной остановке трамвая № 24 умерла пассажирка
Женщине стало плохо, ей пытались оказать помощь, но она скончалась
По факту случившегося проводится проверкаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кировском районе областной столицы сегодня произошло ЧП. На конечной остановке трамвая, следующего по маршруту № 24 - в Юнгородке, скончалась местная жительница.
- Она ехала в этом трамвае. Ей стало плохо. Пассажирку вывели на улицу, пытались оказать ей помощь, но не смогли. Она умерла, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" источник, знакомый с ситуацией.
Личные данные нечастной уточняются. По словам очевидцев, это была уже пожилая женщина. На месте ЧП работали оперативные службы. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU