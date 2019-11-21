2019-11-21T18:34:40+03:00
Происшествия

В Самаре на конечной остановке трамвая № 24 умерла пассажирка

Женщине стало плохо, ей пытались оказать помощь, но она скончалась
Михаил ГОРЮНОВ
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По факту случившегося проводится проверкаПо факту случившегося проводится проверкаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кировском районе областной столицы сегодня произошло ЧП. На конечной остановке трамвая, следующего по маршруту № 24 - в Юнгородке, скончалась местная жительница.

- Она ехала в этом трамвае. Ей стало плохо. Пассажирку вывели на улицу, пытались оказать ей помощь, но не смогли. Она умерла, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Личные данные нечастной уточняются. По словам очевидцев, это была уже пожилая женщина. На месте ЧП работали оперативные службы. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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