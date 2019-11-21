Как самарцам выиграть сертификат в автошколу с помощью смекалки

СЕГОДНЯ 19:10 2019-11-21T19:10:44+03:00

В городе появился новый квиз, который представляет собой смесь «Что? Где? Когда?», «Угадай мелодию» и «Где логика»?

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Зачем кокосовым пальмам нужны металлические кольца? Как называется станция, которая расположена точно посередине Транссибирской магистрали? А сможете ли вы угадать мелодию, которую вам включили задом наперед?

Пользоваться телефоном на BBQuiz63 строго запрещено, придется усиленно шевелить собственными мозгами на протяжении семи уровней викторины, которая вместе с подсчетом результата длится примерно 2,5 часа. Чтобы было легче, можно позвать друзей, организаторы разрешают регистрировать команды, в состав которых входят от 2 до 10 человек.

Игры проходят в ресторанах, победителей в конце каждой игры награждают шампанским, а вот по итогам сезона можно получить подарки посерьезнее: сертификаты от автошколы, доставки еды, школы танцев, баров и кафе, скалодрома или школы барменов.

Организаторы предлагают забавные задания

Плюс организаторы периодически проводят тематические игры: например, по киновселенной Marvel или в стиле «18+».

Ближайшая игра, которая пройдет 23 ноября, будет посвящена еде и кулинарии. В декабре также пройдут игры на тему телевидения и кино, плюс новогодняя викторина.

Организаторы обещают Деда Мороза, подведение итогов сезона и множество подарков.

ИСТОЧНИК KP.RU