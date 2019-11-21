Украинский защитник не перешел в "Крылья Советов" из-за плохих отношений своей страны с Россией

СЕГОДНЯ 19:46 2019-11-21T19:50:51+03:00

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В 2016 году самарский футбольный клуб "Крылья Советов" мог пополнить украинский защитник "Анортосиса" из Кипра Евгений Селин. Игрок обороны рассказал "Футбол 24", почему этот трансфер так и не состоялся.

- Предложение такое действительно было. Почему отказался? Я родом из Луганской области. У нас конфликт с Россией — поэтому исключительно из-за этого не поехал туда, - передает издание слова Селина.

По словам футболиста, он откровенно обо всем рассказал руководителям "Крыльев". Они, вроде бы, все поняли и согласились с его позицией, которая актуальна и сейчас.

- В начале войны люди шли по зову души. Они воевали за свою Украину, за свою землю, демонстрировали, что наша страна — единая и неделимая. Сейчас, пожалуй, это всё переросло в политическую плоскость, - добавил Евгений.

ИСТОЧНИК KP.RU