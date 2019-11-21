2019-11-21T19:50:51+03:00
Спорт

Украинский защитник не перешел в "Крылья Советов" из-за плохих отношений своей страны с Россией

Сейчас Евгений Селин выступает за "Анортосис" из Кипра
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Евгений Селин объяснил свою позицию руководителям самарского клуба ФОТО: Футбол 24Евгений Селин объяснил свою позицию руководителям самарского клуба ФОТО: Футбол 24
Изменить размер текста:

В 2016 году самарский футбольный клуб "Крылья Советов" мог пополнить украинский защитник "Анортосиса" из Кипра Евгений Селин. Игрок обороны рассказал "Футбол 24", почему этот трансфер так и не состоялся.

- Предложение такое действительно было. Почему отказался? Я родом из Луганской области. У нас конфликт с Россией — поэтому исключительно из-за этого не поехал туда, - передает издание слова Селина.

По словам футболиста, он откровенно обо всем рассказал руководителям "Крыльев". Они, вроде бы, все поняли и согласились с его позицией, которая актуальна и сейчас.

- В начале войны люди шли по зову души. Они воевали за свою Украину, за свою землю, демонстрировали, что наша страна — единая и неделимая. Сейчас, пожалуй, это всё переросло в политическую плоскость, - добавил Евгений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Летчик-герой из Сызрани Дамир Юсупов получил награду Героя России из рук Владимира Путина
Жительница Сызрани ищет киллера в социальных сетях
На Московском шоссе в Самаре иномарка перевернулась после столкновения с "Ладой Приорой"
Самарского министра спорта из-за допингового скандала сняли с должности президента Всероссийской федерации легкой атлетики
В Самаре на Московском шоссе иномарка сбила пешехода, очевидцы сделали видео
"Это страшно!": под Самарой парень в белой маске и с топором бросался на машины и ломился в дома
Как самарцам выиграть сертификат в автошколу с помощью смекалки
В Самаре на конечной остановке трамвая № 24 умерла пассажирка
В самарском торговом центре появился уникальный каток под открытым небом
«Молодняк не успел опериться, а взрослые не улетают»: жители Кинель-Черкасс переживают за судьбу трех десятков лебедей
В школу несут пистолет? Охранник в школе имеет право осмотреть сумки всех посетителей