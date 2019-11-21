"Это страшно!": под Самарой парень в белой маске и с топором бросался на машины и ломился в дома

СЕГОДНЯ 21:27 2019-11-21T21:30:01+03:00

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На улице Светлой в Кинеле 18 ноября было неспокойно. Как рассказывают очевидцы, там бегал непонятный юноша в белой маске, светлой фуфайке и топором в руках.

- Я сначала подумала, что это взрослый мужчина. Он размахивал топором, ломился в один из домов, кидался на мимо проезжающие машины. Это страшно! - рассказала корреспонденту "Комсомольской правда - Самара" местная жительница Татьяна.

Обеспокоенные граждане вызвали на место событий сотрудников полиции. Когда силовики подъехали, парень резко рванул в ближайший двор и закрыл калитку изнутри. Силовики в итоге его все-таки поймали.

Нарушителем спокойствия оказался 14-летний мальчик, проживающий с бабушкой там же в Кинеле. О подростке в районе говорят, как о человеке со странностями:

- Возможно, все, что он делал, это какой-то дурацкий пранк. Не первый раз он на таком попадается. Правоохранители уже побеседовали с дебоширом.

- По факту неадекватного поведения несовершеннолетнего инспектора ПДН проводят проверку, - прокомментировали samara.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU