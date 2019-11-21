В Самаре на Московском шоссе иномарка сбила пешехода, очевидцы сделали видео

СЕГОДНЯ 21:47 2019-11-21T21:48:09+03:00

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На Московском шоссе в Самаре сегодня, в четверг 21 ноября, произошло серьезное ДТП. В районе пересечения магистрали с проспектом Кирова иномарка сбила пешехода.

- Пешеход начал перебегать дорогу, а потом замешкался из-за сильного потока машин. И в этот момент случился удар, водителя винить тяжело, - делится с корреспондентом "Комсомольской правды - Самара" очевидец событий Евгений.

К счастью, обошлось без жертв.

- ДТП произошло напротив "Империи" на Московском шоссе. Пешеход, по предварительной информации, перебегал дорогу в неположенном месте. Отделался ушибами, - прокомментировали аварию в ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас по факту случившегося правоохранители проводят проверку. Полицейские напоминают о необходимости соблюдать ПДД.

На Московском шоссе в Самаре иномарка сбила человека.

ИСТОЧНИК KP.RU