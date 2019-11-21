Самарского министра спорта из-за допингового скандала сняли с должности президента Всероссийской федерации легкой атлетики
Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин временно отстранен от должности президента Всероссийской федерации легкой атлетики. Такое решение принял независимый орган по борьбе с негативными явлениями в этом виде спорта - AIU.
Как сообщает сайт организации, причиной произошедшего стал допинговый скандал. Шляхтина освободили с занимаемого поста из-за предоставления ложных сведений в ходе расследования по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Отстранены от работы не только Шляхтин и Лысенко, но и исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, президент РОО "Федерация легкой атлетики Московской области" Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова и тренер Евгений Загорулько.
Отметим, что Данила Лысенко сняли с соревнований в августе прошлого года. Он несколько раз пропускал обязательные допинг-тесты. В последствии спортсмен представил документы, по которым он не прошел контроль по независящим от него обстоятельствам.
Специалисты AIU совместно с Российским антидопинговым агентством провели расследование пришли к выводу, что руководители ВФЛА могли покрывать Лысенко и предоставлять в независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике подложные документы. Сейчас разбирательства продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU