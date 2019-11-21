2019-11-21T23:00:11+03:00
Общество

Самарского министра спорта из-за допингового скандала сняли с должности президента Всероссийской федерации легкой атлетики

Дмитрия Шляхтина подозревают в предоставлении ложных сведений по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко
Михаил ГОРЮНОВ
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Дмитрий Шляхтин временно отстранен от своей должности ФОТО: правительство Самарской областиДмитрий Шляхтин временно отстранен от своей должности ФОТО: правительство Самарской области
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Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин временно отстранен от должности президента Всероссийской федерации легкой атлетики. Такое решение принял независимый орган по борьбе с негативными явлениями в этом виде спорта - AIU.

Как сообщает сайт организации, причиной произошедшего стал допинговый скандал. Шляхтина освободили с занимаемого поста из-за предоставления ложных сведений в ходе расследования по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Отстранены от работы не только Шляхтин и Лысенко, но и исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, президент РОО "Федерация легкой атлетики Московской области" Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова и тренер Евгений Загорулько.

Отметим, что Данила Лысенко сняли с соревнований в августе прошлого года. Он несколько раз пропускал обязательные допинг-тесты. В последствии спортсмен представил документы, по которым он не прошел контроль по независящим от него обстоятельствам.

Специалисты AIU совместно с Российским антидопинговым агентством провели расследование пришли к выводу, что руководители ВФЛА могли покрывать Лысенко и предоставлять в независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике подложные документы. Сейчас разбирательства продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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