2019-11-21T22:36:47+03:00
Общество

Жительница Сызрани ищет киллера в социальных сетях

Девушка уверяет, что наемный убийца ей нужен для скотины, но пользователи интернета сомневаются
Михаил ГОРЮНОВ
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Поиски Гюльназ пока не увенчались успехомПоиски Гюльназ пока не увенчались успехомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Необычное объявление разместила сегодня в социальных сетях жительница города Сызрань по имени Гюльназ. Девушка просит помочь ей в поисках наемного убийцы.

- Привет друзья. Мне нужен киллер для скотины. Тот, кто колит свиней, - пишет Гюльназ в местных пабликах.

Девушка отмечает, что она просто не знает, как правильно называют профессию людей, которые ей сейчас нужны, и просит прощения за свою безграмотность. Также ей необходимо, чтобы специалист, лишающий жизни свиней, проживал в пределах города.

В то же время другие пользователи, наткнувшиеся на сообщение Гюльназ, видят подвох в ее обращении к народу. Они в шутку предполагают, что в качестве жертвы их землячка рассматривает совсем не скотину, а, например, собственного мужа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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