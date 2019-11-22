Ушел на рыбалку и не вернулся: в протоке у поселка Усинский утонул 61-летний мужчина

СЕГОДНЯ 08:07 2019-11-22T08:09:18+03:00

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В Самарской области завершились поиски 61-летнего мужчины, который отправился на рыбалку и не вернулся. Родственники, не дождавшись возвращения рыбака, отправились сами его искать, но нашли только перевернутую лодку с рыбацкими снастями.

- В среду, 20 ноября, поступило сообщение от полицейских села Рождествено, что в протоке напротив поселка Усинский Волжского района, предположительно, утонул рыбак. Обход береговой зоны результата не дал, поэтому на место был направлен водолазный отряд, - сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области.

В первый день найти мужчину не удалось. Поиски продолжили утром 21 ноября. В итоге спустя 5 часов спасатели нашли утонувшего рыбака. Его тело было на глубине 4 метров на противоположной стороне протоки. Водолазы достали тело из воды и передали его полицейским для выяснения причины гибели мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU