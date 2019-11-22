2019-11-22T08:09:18+03:00
Происшествия

Ушел на рыбалку и не вернулся: в протоке у поселка Усинский утонул 61-летний мужчина

На поиски рыбака у спасателей ушло два дня
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ПСС Самарской областиФото: ПСС Самарской области
Изменить размер текста:

В Самарской области завершились поиски 61-летнего мужчины, который отправился на рыбалку и не вернулся. Родственники, не дождавшись возвращения рыбака, отправились сами его искать, но нашли только перевернутую лодку с рыбацкими снастями.

- В среду, 20 ноября, поступило сообщение от полицейских села Рождествено, что в протоке напротив поселка Усинский Волжского района, предположительно, утонул рыбак. Обход береговой зоны результата не дал, поэтому на место был направлен водолазный отряд, - сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области.

В первый день найти мужчину не удалось. Поиски продолжили утром 21 ноября. В итоге спустя 5 часов спасатели нашли утонувшего рыбака. Его тело было на глубине 4 метров на противоположной стороне протоки. Водолазы достали тело из воды и передали его полицейским для выяснения причины гибели мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре возле ТЦ на Стара-Загоре взорвалась "Газель" с газовым баллоном
Слишком задержались в «гостях»: приставы Самарской области отправили на родину 17 узбекских мигрантов
Потерял создание за рулем: в Самарской области водитель «Приоры» влетел на «встречке» в «Гранту» и погиб
Первое поражение в сезоне: баскетбольная «Самара» уступила дебютанту Суперлиги-1 «Руне-Баскет»
В Самарской области разыскали двоих пропавших 17-летних подростков
Летчик-герой из Сызрани Дамир Юсупов получил награду Героя России из рук Владимира Путина
Жительница Сызрани ищет киллера в социальных сетях
На Московском шоссе в Самаре иномарка перевернулась после столкновения с "Ладой Приорой"
Самарского министра спорта из-за допингового скандала сняли с должности президента Всероссийской федерации легкой атлетики
В Самаре на Московском шоссе иномарка сбила пешехода, очевидцы сделали видео
"Это страшно!": под Самарой парень в белой маске и с топором бросался на машины и ломился в дома
Украинский защитник не перешел в "Крылья Советов" из-за плохих отношений своей страны с Россией
Как самарцам выиграть сертификат в автошколу с помощью смекалки
В Самаре на конечной остановке трамвая № 24 умерла пассажирка
В самарском торговом центре появился уникальный каток под открытым небом
«Молодняк не успел опериться, а взрослые не улетают»: жители Кинель-Черкасс переживают за судьбу трех десятков лебедей
В школу несут пистолет? Охранник в школе имеет право осмотреть сумки всех посетителей