В Самарской области разыскали двоих пропавших 17-летних подростков

СЕГОДНЯ 08:22 2019-11-22T08:22:29+03:00

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В Самарской области благополучно завершились поиски двоих подростков, которые числились пропавшими без вести. Это 17-летний житель Самары и 17-летняя жительница Сызрани.

Молодого человека искали со вторника, 19 ноября. А вот на поиски девушки понадобилось куда больше времени. Ее разыскивали с 1 ноября.

Как сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области, оба подростка найдены. С ними все в порядке. Никаких противоправных действий в отношении них не совершалось. Где все это время пропадали молодые люди, правоохранители не уточняют.

ИСТОЧНИК KP.RU