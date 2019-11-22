В Самарской области разыскали двоих пропавших 17-летних подростков
Полицейские несколько дней искали юного жителя Самары и молодую сызранку
Поиски подростков благополучно завершилисьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области благополучно завершились поиски двоих подростков, которые числились пропавшими без вести. Это 17-летний житель Самары и 17-летняя жительница Сызрани.
Молодого человека искали со вторника, 19 ноября. А вот на поиски девушки понадобилось куда больше времени. Ее разыскивали с 1 ноября.
Как сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области, оба подростка найдены. С ними все в порядке. Никаких противоправных действий в отношении них не совершалось. Где все это время пропадали молодые люди, правоохранители не уточняют.
ИСТОЧНИК KP.RU