Первое поражение в сезоне: баскетбольная «Самара» уступила дебютанту Суперлиги-1 «Руне-Баскет»

СЕГОДНЯ 08:52 2019-11-22T08:55:35+03:00

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В четверг, 21 ноября, прошел матч Суперлиги-1 между БК «Самара» и столичной «Руной-Баскет», которая недавно дебютировала в чемпионате. К сожалению, самарцам не удалось одолеть москвичей. Они потерпели первое поражение в сезоне — 86:97.

«Самара» неплохо начала матч и даже повела в счете, но потом дебютанты Суперлиги-1 перехватили лидерство. К большому перерыву «Руна-Баскет» вела со счетом 41:30. Попытки самарцев переломить ход матча не увенчались успехом. Пару раз им удавалось сократить отставание, но догнать и обойти москвичей у них не вышло.

- В первую очередь не получилась у нас, конечно, защита — мы пропустили 97 очков, не справились с подборов, не удержали лидеров соперника. В нападении мы сыграли еще более-менее — забили 86 очков. Мы проведем работу над ошибками, а ошибок у нас достаточно много — и, надеюсь, исправим их, постараемся в следующих матчах допускать их как можно меньше, - прокомментировал матч защитник «Самары» Владимир Пичкуров.

Напомним, что до этого матча самарцы одержали подряд семь побед. Они продолжают возглавлять турнирную таблицу. Как сообщает пресс-служба клуба, теперь команде предстоит отправиться на Дальний Восток — в Южно-Сахалинск и Владивосток. В Самаре она сыграет только 10 декабря. Здесь команда примет «Темп-СУМЗ-УГМК».

ИСТОЧНИК KP.RU