Потерял создание за рулем: в Самарской области водитель «Приоры» влетел на «встречке» в «Гранту» и погиб

СЕГОДНЯ 09:09 2019-11-22T09:09:31+03:00

"Приора" влетела в "Гранту" и съехала с дороги в кювет Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Мужчине стало плохо и он не справился с управлением

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В четверг, 21 ноября, на 30 км трассы «Осинки — Приволжье» произошло смертельное ДТП. Там на «встречке» столкнулись «Лада Приора» и «Лада Гранта».

- За рулем «Приоры» находился 57-летний житель Безенчукского района. Он, двигаясь со стороны села Приволжье в направлении поселка Осинки, почувствовал себя плохо и потерял сознание. В итоге он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося водитель «Приоры» скончался на месте ДТП. Сейчас полицейские продолжают разбираться в деталях происшествия. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU