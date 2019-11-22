Потерял создание за рулем: в Самарской области водитель «Приоры» влетел на «встречке» в «Гранту» и погиб
В четверг, 21 ноября, на 30 км трассы «Осинки — Приволжье» произошло смертельное ДТП. Там на «встречке» столкнулись «Лада Приора» и «Лада Гранта».
- За рулем «Приоры» находился 57-летний житель Безенчукского района. Он, двигаясь со стороны села Приволжье в направлении поселка Осинки, почувствовал себя плохо и потерял сознание. В итоге он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося водитель «Приоры» скончался на месте ДТП. Сейчас полицейские продолжают разбираться в деталях происшествия. Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU