2019-11-22T09:38:26+03:00
Общество

Слишком задержались в «гостях»: приставы Самарской области отправили на родину 17 узбекских мигрантов

Всего же с начала года 63 регион пришлось покинуть более 640 иностранцам
Анастасия ФИЛАТОВА
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Приставы выдворили из Самарской области 17 граждан УзбекистанаПриставы выдворили из Самарской области 17 граждан УзбекистанаФото: Архив "КП"
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В Самарской области продолжается борьба с нелегальными мигрантами. Только с начала этого года приставы отправили на родину 643 иностранца, причем около половины из них уехали за свой счет.

- За минувшую неделю приставы Самарской области проводили за пределы нашей страны 17 мигрантов. Все они — граждане Узбекистана, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

По правилам мигранты могут находиться на территории РФ в течение 90 суток, но по истечении этого срока они не стремятся вернуться на родину. Такое нарушение наказывается штрафом от 2 до 5 тысяч рублей, а также принудительным выдворением за пределы России. Вернуться в нашу страну они смогут не раньше, чем через 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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