В Самаре возле ТЦ на Стара-Загоре в "Газели" взорвалась тепловая пушка
Сейчас на месте происшествия работают полицейские, медики и сотрудники МЧС
За помощью к медикам обратились два человекаФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Утром в пятницу, 22 ноября, в Самаре на улице Стара-Загора произошло ЧП. Там возле одного из торговых центров произошел взрыв тепловой пушки в автомобиле "Газель".
- За помощью к медикам обратились два человека, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Сейчас на месте происшествия работают все оперативные службы города. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU