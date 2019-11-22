2019-11-22T10:26:03+03:00
Спорт

Взяли реванш: баскетболистки «Самары» во втором матче обыграли «Юность»

Самарчанки выиграли с большим отрывом - 78:51
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: БК "Самара"Фото: БК "Самара"
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В четверг, 21 ноября, в Пензе прошел второй матч между женской баскетбольной командой «Самара» и местной «Юностью». В первой встрече самарчанки уступили хозяйкам площадки, а вот во второй им удалось взять реванш. Они выиграли со счетом 78:51.

Поначалу самарские баскетболистки уступали со счетом 0:10, но потом разыгрались и стали активно набирать очки. Они сравняли счет, а затем вырвались вперед. К большому перерыву счет в матче был уже 34:30. В третьей четверти разница стала уже двузначной. Постарались Людмила Мальцева, Ирина Киселева, Яна Митрофанова и Ирина Архипова. В заключительном периоде баскетболистки «Самары» сделали еще один мощный рывок и увеличили отрыв почти до 30 очков.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, следующий матч девушки проведут в декабре: 4 и 5 числа они сыграют в Новосибирске с «Динамо-2».

ИСТОЧНИК KP.RU

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