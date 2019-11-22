Горожане ждут скидок на одежду и гаджеты в Черную пятницу в Самаре - 2019
Только 13% россиян собираются отправляться на шопинг в "Черную пятницу". В этом году период распродаж продлится с 28 ноября по 1 декабря. Чаще планируют покупки женщины. По крайней мере, согласились с этим вариантом 14% респондентов опроса SuperJob.
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Среди тех, кто собирается "шопиться", больше всего тех, кто имеет доход до 30 тыс. рублей, среди обладателей зарплаты выше 80% желающих сэкономить на 15% меньше , - сообщает издание news.ru.
В среднем самарцы, как и все россияне, готовы потратить на покупки до 15 тыс. рублей. Больше всего скидок ждут на одежду, гаджеты и бытовую технику.
В исследовании, данные которого приводятся в материале, приняли участие 5000 россиян старше 18 лет из всех регионов страны.
ИСТОЧНИК KP.RU