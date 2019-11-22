Ни стрессов, ни депрессий: Тольятти попал в число городов, жители которых редко обращаются к психологам

СЕГОДНЯ 10:44 2019-11-22T10:47:40+03:00

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Названы регионы России, жители которых сильнее всего нуждаются в помощи психологов. Исследование показало, что к помощи специалистов чаще всего прибегают москвичи, петербуржцы и краснодарцы.

В рейтинг попала и Самарская область, точнее Тольятти. Как выяснилось, жители Автограда, в котором, к слову, частенько происходят необычные происшествия, к примеру, магические ритуалы в ТЦ или прогулки голышом в мороз, к психологам ходят неохотно. Согласно опросу, результат которого публикует портал news.ru, в Тольятти, а также в Ульяновске и Тюмени спрос на услуги психологов один из самых низких по стране.

Что касается востребованности психологов, то чаще всего интерес у россиян вызывают специалисты широкого профиля, на втором месте оказались детские психологи, а на третьем педагоги-психологи. К психотерапевтам и семейным психологам обращаются только 5% жителей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU