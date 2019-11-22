2019-11-22T10:47:40+03:00
Общество

Ни стрессов, ни депрессий: Тольятти попал в число городов, жители которых редко обращаются к психологам

Спрос на психологов в Автограде очень низкий
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Тольяттинцы не любят ходить к психологамТольяттинцы не любят ходить к психологамФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Названы регионы России, жители которых сильнее всего нуждаются в помощи психологов. Исследование показало, что к помощи специалистов чаще всего прибегают москвичи, петербуржцы и краснодарцы.

В рейтинг попала и Самарская область, точнее Тольятти. Как выяснилось, жители Автограда, в котором, к слову, частенько происходят необычные происшествия, к примеру, магические ритуалы в ТЦ или прогулки голышом в мороз, к психологам ходят неохотно. Согласно опросу, результат которого публикует портал news.ru, в Тольятти, а также в Ульяновске и Тюмени спрос на услуги психологов один из самых низких по стране.

Что касается востребованности психологов, то чаще всего интерес у россиян вызывают специалисты широкого профиля, на втором месте оказались детские психологи, а на третьем педагоги-психологи. К психотерапевтам и семейным психологам обращаются только 5% жителей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре в семье ВИЧ-положительных родителей родился здоровый ребенок
Стало известно, когда в Самаре займутся восстановлением здания бывшего кинотеатра «Юность»
«Ослепило солнце?»: в Самаре возле ЦАВа иномарка запрыгнула на отбойник
Билайн закрепил лидерство в темпах развития сети 4G
Пришлось нырять в ледяную воду: спасатели показали, как вызволяли затонувшую легковушку в Тольятти
Жителям Крутых Ключей дали советы по поиску работы и рассказали о нюансах декретного отпуска и выплат
В Самарской области «Дорожный пристав» помог «выбить» из должников-автомобилистов более 17 млн рублей
В Самарской области назначили временного руководителя для минЖКХ
Назвали Ванечкой: спасенный с обмелевшего озера лебедь осваивается в Самарском зоопарке
Хранил для себя: полицейские нашли в гараже у самарца более 5 кг марихуаны
Чемпионат по поеданию хот-догов и бои на PlayStation: в Самаре в ТЦ МЕГА пройдет «Вечеринка друзей»
Взрыв на Стара-Загоре в Самаре: в больницу с травмами госпитализировали водителя "Газели"
Горожане ждут скидок на одежду и гаджеты в Черную пятницу в Самаре - 2019