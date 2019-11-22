Чемпионат по поеданию хот-догов и бои на PlayStation: в Самаре в ТЦ МЕГА пройдет «Вечеринка друзей»

СЕГОДНЯ 11:22 2019-11-22T11:22:10+03:00

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В Самаре в торговом центре МЕГА 29 ноября в честь Черной пятницы пройдет «Вечеринка друзей». Все гости мероприятия смогут не только совершить выгодные покупки, но и весело провести время в кругу близких, а также получить яркие эмоции и подарки.

- 29 ноября на фудкорте МЕГА организует специальную программу в честь Черной пятницы. Для гостей торгового центра будут работать зоны с развлечениями, которые создадут атмосферу и дух настоящих посиделок с друзьями. МЕГА подготовила для своих гостей активности, направленные на самые разные интересы, - рассказали в ТЦ.

В спортивной зоне все желающие смогут сыграть в PlayStation, кикер или просто отдохнуть от интенсивного шопинга. Те, кто любят вкусно поесть, смогут проверить свои силы в чемпионате по поеданию хот-догов и пончиков.

Для девушек будет работать бьюти-корнер, где опытные мастера сделают экспресс-макияж и креативную прическу. А для самых маленьких посетителей торгового центра организуют развлекательную программу с веселыми аниматорами и сладкими угощениями.

«Вечеринка друзей» пройдет с 19:00 до 23:00. Все подробности есть на сайте МЕГИ.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU