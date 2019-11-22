2019-11-22T11:22:10+03:00
Общество

Чемпионат по поеданию хот-догов и бои на PlayStation: в Самаре в ТЦ МЕГА пройдет «Вечеринка друзей»

Праздник в честь Черной пятницы запланирован на 29 ноября
Роман АБРАМСКИЙ
Поделиться:
«Вечеринка друзей» пройдет с 19:00 до 23:00.«Вечеринка друзей» пройдет с 19:00 до 23:00.
Изменить размер текста:

В Самаре в торговом центре МЕГА 29 ноября в честь Черной пятницы пройдет «Вечеринка друзей». Все гости мероприятия смогут не только совершить выгодные покупки, но и весело провести время в кругу близких, а также получить яркие эмоции и подарки.

- 29 ноября на фудкорте МЕГА организует специальную программу в честь Черной пятницы. Для гостей торгового центра будут работать зоны с развлечениями, которые создадут атмосферу и дух настоящих посиделок с друзьями. МЕГА подготовила для своих гостей активности, направленные на самые разные интересы, - рассказали в ТЦ.

В спортивной зоне все желающие смогут сыграть в PlayStation, кикер или просто отдохнуть от интенсивного шопинга. Те, кто любят вкусно поесть, смогут проверить свои силы в чемпионате по поеданию хот-догов и пончиков.

Для девушек будет работать бьюти-корнер, где опытные мастера сделают экспресс-макияж и креативную прическу. А для самых маленьких посетителей торгового центра организуют развлекательную программу с веселыми аниматорами и сладкими угощениями.

«Вечеринка друзей» пройдет с 19:00 до 23:00. Все подробности есть на сайте МЕГИ.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре в семье ВИЧ-положительных родителей родился здоровый ребенок
Стало известно, когда в Самаре займутся восстановлением здания бывшего кинотеатра «Юность»
«Ослепило солнце?»: в Самаре возле ЦАВа иномарка запрыгнула на отбойник
Билайн закрепил лидерство в темпах развития сети 4G
Пришлось нырять в ледяную воду: спасатели показали, как вызволяли затонувшую легковушку в Тольятти
Жителям Крутых Ключей дали советы по поиску работы и рассказали о нюансах декретного отпуска и выплат
В Самарской области «Дорожный пристав» помог «выбить» из должников-автомобилистов более 17 млн рублей
В Самарской области назначили временного руководителя для минЖКХ
Назвали Ванечкой: спасенный с обмелевшего озера лебедь осваивается в Самарском зоопарке
Хранил для себя: полицейские нашли в гараже у самарца более 5 кг марихуаны
Взрыв на Стара-Загоре в Самаре: в больницу с травмами госпитализировали водителя "Газели"
Ни стрессов, ни депрессий: Тольятти попал в число городов, жители которых редко обращаются к психологам
Горожане ждут скидок на одежду и гаджеты в Черную пятницу в Самаре - 2019