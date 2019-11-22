Хранил для себя: полицейские нашли в гараже у самарца более 5 кг марихуаны

СЕГОДНЯ 11:30 2019-11-22T11:30:11+03:00

Необычные запасы на зиму могут потянуть на серьезный уголовный срок Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Самаре полицейские задержали 33-летнего местного жителя. Мужчину заподозрили в незаконном обороте наркотиков. В его гараже, расположенном в поселке Управленческий Красноглинского района, стражи порядка нашли более 5 кг марихуаны.

- Задержанный нигде не работает и ранее был судим. Он рассказал, что он приобрел наркотическое средство и хранил его для себя. Сбывать мужчина его не планировал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В отношении самарцы стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». «Заготовки на зиму» в гараже мужчины могут обернуться для него лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/745373" frameborder="0"></iframe> Самарец в гараже хранил более 5 кг марихуаны.

ИСТОЧНИК KP.RU