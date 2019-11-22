Хранил для себя: полицейские нашли в гараже у самарца более 5 кг марихуаны
В Самаре полицейские задержали 33-летнего местного жителя. Мужчину заподозрили в незаконном обороте наркотиков. В его гараже, расположенном в поселке Управленческий Красноглинского района, стражи порядка нашли более 5 кг марихуаны.
- Задержанный нигде не работает и ранее был судим. Он рассказал, что он приобрел наркотическое средство и хранил его для себя. Сбывать мужчина его не планировал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В отношении самарцы стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». «Заготовки на зиму» в гараже мужчины могут обернуться для него лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.
Самарец в гараже хранил более 5 кг марихуаны.
ИСТОЧНИК KP.RU