Жителям Крутых Ключей дали советы по поиску работы и рассказали о нюансах декретного отпуска и выплат
Специалисты Центра занятости населения Самары провели выездной прием в районе Крутые Ключи. Чаще всего жители нового района спрашивали о декрете и актуальных вакансиях.
- В «Кошелев-проекте» проживает много молодежи и молодых семей, поэтому прозвучали вопросы о декретном отпуске и выплатах, а также обучении по востребованным на рынке труда профессиям и актуальных вакансиях, - рассказали в «Кошелев-проекте».
Большой интерес у жителей Крутых Ключей вызвал курс, который посвящен основам предпринимательской деятельности и требованиям к бизнес-плану. Посетить этот курс можно после тестирования и выявления способностей к предпринимательской деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU