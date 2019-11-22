Жителям Крутых Ключей дали советы по поиску работы и рассказали о нюансах декретного отпуска и выплат

СЕГОДНЯ 13:17 2019-11-22T13:17:41+03:00

Большой интерес у жителей Крутых Ключей вызвал курс, который посвящен основам предпринимательской деятельности и требованиям к бизнес-плану.

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Специалисты Центра занятости населения Самары провели выездной прием в районе Крутые Ключи. Чаще всего жители нового района спрашивали о декрете и актуальных вакансиях.

- В «Кошелев-проекте» проживает много молодежи и молодых семей, поэтому прозвучали вопросы о декретном отпуске и выплатах, а также обучении по востребованным на рынке труда профессиям и актуальных вакансиях, - рассказали в «Кошелев-проекте».

Большой интерес у жителей Крутых Ключей вызвал курс, который посвящен основам предпринимательской деятельности и требованиям к бизнес-плану. Посетить этот курс можно после тестирования и выявления способностей к предпринимательской деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU