Билайн закрепил лидерство в темпах развития сети 4G
Билайн сохраняет лидерство среди российских мобильных операторов по скорости роста сети 4G. Согласно отчету Роскомнадзора по итогам десяти месяцев 2019 года сеть 4G Билайн выросла на 47% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это лучший показатель среди российских операторов. Ранее Билайн лидировал по темпам роста сети 4G по итогам трех кварталов 2019 года.
Лидерство в темпах роста сети LTE стало результатом реализации самой масштабной в истории компании программы развития сети. Билайн за последние 1,5 года более чем в 2,2 раза увеличил количество базовых станций LTE. Сеть 4G по состоянию на конец октября 2019 года обеспечивает покрытием 85% населения страны.
На конец 3 квартала компания заменила 91% базовых станций на современные аналоги и на 95% завершила проект по двукратному увеличению полосы частот для LTE, что дополнительно увеличило емкость сети. Трафик в сети 4G по итогам третьего квартала 2019 года увеличился на 44% по сравнению с началом года, при этом средние скорости выросли на 30%.
В Самарской области за год значительно расширилось покрытие сетью LTE и сейчас на 77% сети установлено современное оборудование стандарта 4G. Сеть Билайн была усилена в Самаре, Тольятти и Сызрани. Дополнительное оборудование появилось в более чем 15 районах области, среди которых Ставропольский, Шигонский, Большерниговский, Волжский и другие. В конце 3 квартала в Самарской области каждый абонент оператора загружает на 37% больше интернет-трафика, чем годом ранее. Благодаря развитию сети LTE, клиенты стали чаще использовать скоростной мобильный интернет и объем интернет-трафика, который проходит через сеть 4G, вырос на 85%. По данным внутренней аналитики оператора, сейчас в сети «четвертого поколения» жители области в среднем ежемесячно скачивают по 11,5 ГБ.
Мартин Шкоп, исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом»:
«Наши клиенты постоянно увеличивают использование сети 4G. Сейчас она стала основным способом для использования мобильного интернета, через нее проходит уже 83% всего интернет-трафика. Мы сохраняем высокие темпы роста сети 4G, и создаем инфраструктуру, которая обеспечит нашим клиентам использование самых современных сервисов».
ИСТОЧНИК KP.RU