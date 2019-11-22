2019-11-22T13:50:03+03:00
Происшествия

«Ослепило солнце?»: в Самаре возле ЦАВа иномарка запрыгнула на отбойник

Необычное ДТП произошло на улице Авроры
Анастасия ФИЛАТОВА
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Водитель сам удивился своему маневруВодитель сам удивился своему маневруФото: vk.com
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В пятницу, 22 ноября, в Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры произошло необычное ДТП. Там напротив Центрального автовокзала легковушка Ford «оседлала» отбойник.

- Как так вышло — непонятно. Может, водитель уснул или солнце ослепило? - пишут в соцсетях горожане.

Судя по фотографиями очевидцев, иномарка заехала на металлическое ограждение только левой стороной колесной пары. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Очевидцы сообщают, что водитель сам выбрался из салона. Самостоятельно снять машину с «насеста» мужчина не смог и, видимо, отправился за помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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