2019-11-22T15:17:36+03:00
Здоровье

ВИЧ-положительная мама из Самары бросила наркотики и родила здорового ребенка

Это стало возможно благодаря своевременному лечению
Кристина АДАЕВА
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А вызнаете свой ВИЧ-статус?А вызнаете свой ВИЧ-статус?
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Жительница Самарской области Виктория несколько лет употребляла наркотики. Итогом этого стала ВИЧ-инфекция. Вероятно, девушка заразилась через нестерильный шприц. Передача ВИЧ-инфекции через кровь - это один из трёх существующих способов инфицирования. Однако, как отмечают медики, наиболее популярный путь передачи вируса – через незащищенный интимный контакт. Поэтому врачи напоминают, что важно ответственно относиться к своему образу жизни и знать свой ВИЧ-статус.

- Мало вовремя выявить вирус, важно своевременно обратиться к специалистам, встать на диспансерный учет. В центре пациент находится под медицинским наблюдением, получает необходимое лечение и рекомендации. При этом качество жизни пациента не снижается, - отмечает заведующая отделением эпидемиологии Самарского областного клинического СПИД-центра Гузель Садыкова.

Так поступила и Виктория, она начала лечение от наркотической зависимости, стала на учет в СПИД-центр. Во время реабилитации девушка познакомилась с будущим супругом. Сейчас Виктория счастливая мама здорового малыша. Избежать передачи вируса младенцу, а это третий путь заражения - от матери к ребёнку во время беременности, родов и грудного вскармливания – удалось благодаря терапии.

Сдать тест на ВИЧ врачи рекомендуют каждому человеку. Сделать это бесплатно можно в любом отделении областного СПИД-центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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