2019-11-22T14:47:24+03:00
Общество

Чтобы шли работать в села: в Самарской области предложили начать бесплатно раздавать учителям землю

Таким образом власти пытаются решить проблему с нехваткой педагогов в сельских школах
Анастасия ФИЛАТОВА
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Законопроект о бесплатной земле для учителей направили на рассмотрение в губдумуЗаконопроект о бесплатной земле для учителей направили на рассмотрение в губдумуФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Самарской области решили помочь педагогам, которые трудятся в сельских школах. Поскольку предоставить жилье учителям получается не всегда, то им хотят начать бесплатно раздавать земельные участки. С подобной инициативой выступили представители фракции «Единая Россия». Законопроект они направили на рассмотрение в Самарскую губернскую думу.

- Изменения в закон Самарской области «О земле» разработаны в целях обеспечения школ сельских поселений или поселков городского типа квалифицированными педагогами путем предоставления им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, бесплатно, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отметим, что подобные льготы в Самарской области уже имеют врачи и медицинские сестры, а также специалисты с сельскохозяйственным образованием.

Добавим, что по состоянию на 1 октября 2019 года в регионе не хватает 133 учителя для сельских школ. Больше всего потребность в педагогах испытывают Хворостянский, Приволжский и Ставропольские районы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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