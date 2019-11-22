В Самаре троллейбус № 6 вновь начал забирать пассажиров с остановки «Ростовский переулок»
В Самаре троллейбусу № 6, который курсирует по маршруту «Губернский рынок — улица Грозненская», добавили остановку. С пятницы, 22 ноября, они вновь начали забирать и высаживать пассажиров на остановке «Ростовский переулок» на улице Шоссейной.
- Троллейбус № 6 с сегодняшнего дня производит остановку для посадки и высадки пассажиров на вновь оборудованной остановочной площадке «Ростовский переулок» в оба направления, - сообщили в твиттере представители МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары.
Горожан просят быть внимательнее и учитывать эту остановку при поездках на троллейбусе № 6.
ИСТОЧНИК KP.RU