В Самаре троллейбус № 6 вновь начал забирать пассажиров с остановки «Ростовский переулок»

СЕГОДНЯ 15:09 2019-11-22T15:09:13+03:00

Троллейбус № 6 будет делать остановки в Ростовском переулке в обоих направлениях Фото: Архив "КП"

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В Самаре троллейбусу № 6, который курсирует по маршруту «Губернский рынок — улица Грозненская», добавили остановку. С пятницы, 22 ноября, они вновь начали забирать и высаживать пассажиров на остановке «Ростовский переулок» на улице Шоссейной.

- Троллейбус № 6 с сегодняшнего дня производит остановку для посадки и высадки пассажиров на вновь оборудованной остановочной площадке «Ростовский переулок» в оба направления, - сообщили в твиттере представители МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары.

Горожан просят быть внимательнее и учитывать эту остановку при поездках на троллейбусе № 6.

ИСТОЧНИК KP.RU