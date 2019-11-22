2019-11-22T15:40:00+03:00
Общество

В Кировском районе Самары на 2 месяца закрыли кафе узбекской кухни

В заведении нашли нарушения санитарных норм
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
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В Кировском районе Самары закрыли кафе узбекской кухни. Его работу приостановили из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

- В кафе в одном месте пересекались сырые полуфабрикаты и готовая продукция. Кроме того, моечные ванны там присоединялись к канализационной сети с отсутствием воздушных разрывов в 20 мм от верха приемной воронки, что является нарушением, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Суд, рассмотрев дело об административном правонарушении, постановил закрыть заведение на 60 суток. За это время владельцы кафе должны будут устранить все недочеты. На днях приставы выехали на место и опечатали входные двери заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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