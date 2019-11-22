2019-11-22T16:30:15+03:00
Общество

В Самаре квартал на Металлурге могут застроить жилыми домами высотой 51 метр

На одну квартиру в этих высотках будет предусмотрена половина парковочного места
Анастасия ФИЛАТОВА
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Вопрос с высотной застройкой в Кировском районе вынесут на публичные слушанияВопрос с высотной застройкой в Кировском районе вынесут на публичные слушанияФото: Архив "КП"
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В Самаре квартал на Металлурге собираются застроить многоэтажными жилыми домами. С такими планами в администрацию города обратилось ООО «Скала».

- Предполагается высотная застройка участка площадью 937,9 квадратных метров в границах проспекта Металлургов, улиц Севастопольской, Енисейской и Юбилейной в Кировском районе, - говорится в документах, опубликованных на сайте мэрии Самары.

Компания обратилась в департамент градостроительства с просьбой разрешить использовать этот земельный участок для строительства многоэтажек, а также разрешить отклониться от предельных параметров разрешенного строительства. Заявитель намерен возвести дома высотой около 51 метра и с количеством парковочных мест 0,5 на одну квартиру. Прежде, чем выдать разрешение на проведение работ, спросят мнение горожан. Вопрос вынесут на публичные слушания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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