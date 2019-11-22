2019-11-22T16:54:44+03:00
Происшествия

«Пилила» за частые пьянки: жителю Чапаевска дали 9 лет «строгача» за смертельное избиение супруги

Мужчине не понравилось, что жена слишком часто делала ему замечания
Анастасия ФИЛАТОВА
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На суде мужчина заявил, что не хотел убивать супругуНа суде мужчина заявил, что не хотел убивать супругуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Чапаевске суд вынес приговор 43-летнему местному жителю, который «случайно» убил свою жену. Мужчина поссорился с возлюбленной и не менее 36 раз ударил ее руками и ногами по голове и туловищу.

- Установлено, что в августе 2019 года житель Чапаевска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с супругой. Мужчине не понравилось, что она постоянно делала ему замечания из-за частого употребления спиртных напитков. Он избил жену. От полученных травм женщина скончалась на месте, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

По словам мужчины, он не хотел убивать возлюбленную. Суд признал его виновным в гибели жены и назначил 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил. Как отмечают в надзорном ведомстве, у пары, чья совместная жизнь закончилась трагедией, остались двое несовершеннолетних детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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