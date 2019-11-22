Новый окрасочно-сушильный комплекс Электрощит Самара на 95% снизит количество вредных выбросов

СЕГОДНЯ 17:15 2019-11-22T17:17:22+03:00

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21 ноября на предприятии презентовали новую производственную линию – окрасочно-сушильный комплекс V-COLOR. В торжественной церемонии принял участие Первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Он отметил, что открытие нового производства - всегда большое событие, как для компании, так и для региона.

- Это способствует повышению производительности труда, конкурентоспособности, что особенно важно для предприятия, которое имеет славную, более чем 75-летнюю историю и, тем не менее, в условиях жесткой конкуренции, сохраняет крепкие позиции на рынке, - сказал Кудряшов.

До недавнего времени покраска на ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» осуществлялась ручным способом. Сейчас процесс окраски полностью автоматизирован и оператор может контролировать каждый этап окрашивания с помощью компьютерных систем. Новый окрасочно-сушильный комплекс позволяет значительно улучшить рабочие условия и снизить количество вредных выбросов в атмосферу. Внутри линии поддерживается определенный уровень влажности и температуры. Установка нового оборудования позволит повысить производственные мощности в 1.5 раза.

- Я убежден, что применение новых технологий на нашем производстве позволит удовлетворить самые сложные требования заказчиков. Важно, что наш комплекс не только соответствует современным производственным стандартам, но и существенно снижает количество вредных выбросов, так как содержит несколько степеней очистки воздуха. С помощью использования многоступенчатой системы самодиагностики с обратной связью, оператор сможет лучше контролировать параметры работы комплекса, — отметил президент Электрощит Самара Владимир Шатунин.

ИСТОЧНИК KP.RU