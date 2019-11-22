В Самаре привели в порядок территорию у озера Леснуха

СЕГОДНЯ 18:24 2019-11-22T18:24:50+03:00

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В пятницу, 22 ноября, официально открыли благоустроенную территорию у озера Леснуха, которое находится в Октябрьском районе Самары.

Озеро на 5 просеке прошло настоящую экологическую реабилитацию. Так, прибрежная зона была очищена от многолетнего мусора, а заросли кустарника окультурили.

У самого озера установили 17 фонарей и 19 лавочек, смонтированы ограждения протяженностью в 600 м. Мини-набережная получила покрытие из тротуарной плитки. Рядом был установлен детская площадка.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, у озера были проведены работы по спилу и вывозу сухих деревьев, монтажу понтона и укреплению берега.

ИСТОЧНИК KP.RU