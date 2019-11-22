Самарцы пытаются привлечь внимание властей к пыльным улицам с помощью лайков

СЕГОДНЯ 18:57 2019-11-22T18:57:59+03:00

Дороги Самары не жалеют ни людей, ни технику Фото: Twitter.com

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Осень в 2019 году выдалась в Самаре и области засушливой. Без дождей и снега улицы столицы региона буквально задыхаются от пыли, проблема которой обострилась еще и из-за листвы.

Общественник Алексей Морозов решил не просто поменять салонный фильтр в своем автомобиле, но и сделать из этого заметную акцию. Он предложил собрать 1000 лайков в Твиттере под фото детали, превращенной суровой самарской пылью за полгода в кусок грязи.

- Предлагаю челлендж, наберём 1000 лайков для Дмитрия Азарова, чтобы город почистили от грязи? Может нас увидят и услышат. Фильтру менее полугода. Мы дышим пылью и грязью.

Горожане почин активиста поддержали, хотя и сильно сомневаются, что какое-либо количество лайков изменит ситуацию с пылью в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU