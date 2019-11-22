В Сызрани родители ищут пропавшую 12-летнюю школьницу в серой куртке и кроссовках

СЕГОДНЯ 19:36 2019-11-22T19:51:40+03:00

Девочка в серых брюках с лампасами исчезла 21 ноября и о ней ничего не известно

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В Сызрани развернулись поиски 12-летней девочки, которая ушла из дома в четверг, 21 ноября, и не вернулась. Об этом сообщают волонтеры «Лизы Алерт».

Владислава Лебедева была одета в шапку серую, куртку серую с капюшоном, спортивные брюки черные с лампасами, кроссовки белые спортивные. Приметы школьницы: рост около 160 см, полное телосложение, волосы русые длинные прямые, глаза голубые.

Если вы располагаете какой-либо информацией об исчезнувшем ребенке, то сообщите ее по номеру 112 или по телефону 8(927)012-58-70 - инфорг Елена.

ИСТОЧНИК KP.RU