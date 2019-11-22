«Все готово к открытию»: памятник Павлу Мочалову в Самаре откроют 25 ноября
В Самаре готовятся к торжественному открытию памятника первому директору Куйбышевского металлургического завода Павлу Мочалову. Скульптуру, покрытую тканью, показал в своем Твиттере глава Кировского района Игорь Рудаков.
- Всё готово к открытию. Площадь Мочалова. 25.11.19, 11:30, - написал чиновник.
Напомним, инициатива об увековечивании Павла Мочалова исходила от ветеранов предприятия и горожан, которые помнят, сколь много директор Куйбышевского металлургического завода сделал для города. Из работ шести скульпторов конкурсная комиссия выбрала монумент за авторством московского художника Салавата Щербакова.
ИСТОЧНИК KP.RU