Приходил из гостей не с пустыми руками: в Самарской области парень крал у знакомых драгоценности

22 Нояб. 21:48 2019-11-22T21:48:24+03:00

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К полицейским Жигулевска обратились за помощью местные жители, из домов которых пропали золотые украшения. Оказалось, что драгоценности исчезли после визита одного и того же молодого человека, сообщает пресс-служба облГлавка.

Началось все в августе этого года, когда из квартиры одного из потерпевших пропали золотое кольцо и мужской перстень на 24 тыс. рублей. В сентябре в квартире на улице Приволжской исчезли золотые серьги, подвеска, браслет и четыре кольца уже на более чем 30 тыс. рублей.

Оперативники быстро вышли на след 19-летнего безработного парня, который бывал в гостях у пострадавших. Молодой человек в вине признался и рассказал, что награбленное относил в ломбард, а вырученные деньги потратил на себя.

За кражи жителю Жигулевска грозит лишение свободы до 5 лет. Впрочем, материальный ущерб своим знакомым он уже возместил.

ИСТОЧНИК KP.RU