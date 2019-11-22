Приходил из гостей не с пустыми руками: в Самарской области парень крал у знакомых драгоценности
К полицейским Жигулевска обратились за помощью местные жители, из домов которых пропали золотые украшения. Оказалось, что драгоценности исчезли после визита одного и того же молодого человека, сообщает пресс-служба облГлавка.
Началось все в августе этого года, когда из квартиры одного из потерпевших пропали золотое кольцо и мужской перстень на 24 тыс. рублей. В сентябре в квартире на улице Приволжской исчезли золотые серьги, подвеска, браслет и четыре кольца уже на более чем 30 тыс. рублей.
Оперативники быстро вышли на след 19-летнего безработного парня, который бывал в гостях у пострадавших. Молодой человек в вине признался и рассказал, что награбленное относил в ломбард, а вырученные деньги потратил на себя.
За кражи жителю Жигулевска грозит лишение свободы до 5 лет. Впрочем, материальный ущерб своим знакомым он уже возместил.
ИСТОЧНИК KP.RU