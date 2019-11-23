В Самарской области за ночь в одном месте сгорели три автомобиля
В ночь с 22 на 23 ноября в Сызрани, в одном из дворов по проспекту 50 лет Октября, одновременно горели три автомобиля. Об этом со ссылкой на пожарных сообщает ktv-ray.ru.
На пульт дежурного сигнал о возгорании поступил около 03:30. Два пожарных расчета на месте обнаружили пылающую бортовую «Газель», а также охваченные огнем Nissan Qashqai и Ford Focus, которые были припаркованы у дома.
Примерно в 4 утра огонь был ликвидирован. Больше всего досталось Ford Focus и грузовику, которые сгорели дотла. Кроссовер прилично обгорел.
Обстоятельства инцидента и ущерб от огня сейчас выясняют эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU