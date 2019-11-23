В Самарской области за ночь в одном месте сгорели три автомобиля

СЕГОДНЯ 09:15 2019-11-23T10:28:08+03:00

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В ночь с 22 на 23 ноября в Сызрани, в одном из дворов по проспекту 50 лет Октября, одновременно горели три автомобиля. Об этом со ссылкой на пожарных сообщает ktv-ray.ru.

На пульт дежурного сигнал о возгорании поступил около 03:30. Два пожарных расчета на месте обнаружили пылающую бортовую «Газель», а также охваченные огнем Nissan Qashqai и Ford Focus, которые были припаркованы у дома.

Примерно в 4 утра огонь был ликвидирован. Больше всего досталось Ford Focus и грузовику, которые сгорели дотла. Кроссовер прилично обгорел.

Обстоятельства инцидента и ущерб от огня сейчас выясняют эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU