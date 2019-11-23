Лихой гопник показал тольяттинцу нож и забрал у него смартфон
В полицию Тольятти за помощью обратился житель Центрального района города, который лишился телефона за 12 тыс. рублей, после встречи с неизвестным гражданином, который показал ему нож. Об этом сообщает пресс-служба служба ГУ МВД РФ по Самарской области.
Оперативники выехали на место преступления, опросили очевидцев и составили фоторобот со слов пострадавшего. И очень скоро нашли разбойника.
Им оказался 29-летний тольяттинец, который неоднократно имел проблемы с законом. Мужчина не стал отпираться и признался, что на преступление его толкнула нужда.
Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение смартфона. Подозреваемому же грозит лишение свободы до 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU