2019-11-23T09:47:09+03:00
Происшествия

Лихой гопник показал тольяттинцу нож и забрал у него смартфон

Разбойнику были нужны деньги
Кирилл КАРИМОВ
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Теперь мужчина может отправиться в колонию на 10 летТеперь мужчина может отправиться в колонию на 10 летФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В полицию Тольятти за помощью обратился житель Центрального района города, который лишился телефона за 12 тыс. рублей, после встречи с неизвестным гражданином, который показал ему нож. Об этом сообщает пресс-служба служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

Оперативники выехали на место преступления, опросили очевидцев и составили фоторобот со слов пострадавшего. И очень скоро нашли разбойника.

Им оказался 29-летний тольяттинец, который неоднократно имел проблемы с законом. Мужчина не стал отпираться и признался, что на преступление его толкнула нужда.

Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение смартфона. Подозреваемому же грозит лишение свободы до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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