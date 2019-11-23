Неизвестные хулиганы устроили погром на новой спортплощадке в самарском сквере Фадеева

СЕГОДНЯ 10:18 2019-11-23T10:18:47+03:00

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Совсем недавно открытый после большого ремонта сквер Фадеева в Самаре уже пострадал от вандалов. Хулиганы уже сломали несколько сидений на спортплощадке и вырвали часть ограждения.

В администрации Самары опечалены подобным поведением местных жителей и просят их быть внимательнее к общественным пространствам.

- Обновлённый сквер - результат стараний инициативных жителей района, - отметили чиновники. - Мы вместе с вами мечтали об этом, вместе создавали проект, учитывали каждое замечание и предложение и именно с вашим участием он был реализован. Давайте сохраним то, что сделано на долгие годы для вас и ваших детей. Давайте бережно относиться ко всем сооружениям, в том числе к спортивной площадке.

Сквер Фадеева в Октябрьском районе Самары ремонтировался на бюджетные деньги, по нацпроекту «Жилье и городская среда». Там установили новую детскую площадку, обустроили пешеходные дорожки и оборудовали общественный туалет. Особая гордость проекта ремонта сквера – всесезонная спортивная площадка, где можно играть в футбол, теннис и хоккей.

ИСТОЧНИК KP.RU