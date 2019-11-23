2019-11-23T10:52:59+03:00
Происшествия

В Самаре приговорили к огромному штрафу сотрудницу Роспотребнадзора, которая за деньги не проводила проверки

2 млн рублей и запрет на 3 года занимать должности представителя власти
Кирилл КАРИМОВ
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Сама взятка равнялась 60 тыс. рублейСама взятка равнялась 60 тыс. рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре суд вынес вердикт в отношении бывшей сотрудницы Роспотребнадзора, обвиняемой в получении взятки в значительном размере за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя, группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Следствие выяснило, что в конце 2018 года женщина, будучи главным специалистом-экспертом отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по региону, предложила не проводить выездную проверку торговой точки, реализующей меха в Тольятти. За это она получила 60 тыс. рублей, а вскоре она перевела со счета своей банковской карты 25 тыс. рублей неустановленному лицу.

Суд признал самарчанку виновной. Теперь ей предстоит выплатить штраф в 2 млн рублей. Кроме того, женщина на 3 года лишена права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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