Хоккеисты самарского ЦСК ВВС потерпели поражение от пензенского «Дизеля»

СЕГОДНЯ 13:46 2019-11-23T13:46:05+03:00

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В пятницу, 22 ноября, хоккеисты ЦСК ВВС встретились в последнем матче первого круга текущего розыгрыша «ВХЛ — Кубка Шелкового пути» с пензенским «Дизелем». Встреча оказалась неудачной для самарцев, сообщает пресс-служба клуба.

Хозяева льда уже на пятой минуте повели в счете благодаря голу Алексея Князева. После перерыва пензенцы стали играть агрессивнее, а во втором периоде Никита Ли забил второю шайбу самарцам.

В последнюю двадцатиминутку «Дизель» активно сдерживался обороной ЦСК ВВС. Но самарцам не удалось реализовать опасные моменты. Результат встречи - 0:2.

ИСТОЧНИК KP.RU