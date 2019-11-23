Хоккеисты самарского ЦСК ВВС потерпели поражение от пензенского «Дизеля»
В пятницу, 22 ноября, хоккеисты ЦСК ВВС встретились в последнем матче первого круга текущего розыгрыша «ВХЛ — Кубка Шелкового пути» с пензенским «Дизелем». Встреча оказалась неудачной для самарцев, сообщает пресс-служба клуба.
Хозяева льда уже на пятой минуте повели в счете благодаря голу Алексея Князева. После перерыва пензенцы стали играть агрессивнее, а во втором периоде Никита Ли забил второю шайбу самарцам.
В последнюю двадцатиминутку «Дизель» активно сдерживался обороной ЦСК ВВС. Но самарцам не удалось реализовать опасные моменты. Результат встречи - 0:2.
ИСТОЧНИК KP.RU