Холод без снега задержится в Самаре на несколько дней

СЕГОДНЯ 13:58 2019-11-23T13:58:21+03:00

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До конца субботы и в воскресенье на погоду в Самарской области продолжит влиять антициклон из Арктики. Именно из-за него в регионе наблюдается аномальный без осадков со слабым ветром и высоким атмосферным давлением. Об этом сообщают специалисты Приволжского УГМС.

Завтра, в воскресенье, 24 ноября, ночью без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха составит -9...-14 °C, а местами возможны и -19. Днем воздух прогреется до -8 °C.

В начале новой рабочей недели, 25-26 ноября, погода практически не изменится, лишь ветер поменяет свое направление на юго-западный со скоростью 4-9 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU