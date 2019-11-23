Тольяттинский АвтоВАЗ оказался одним из лучших мест для работы в России

СЕГОДНЯ 14:32 2019-11-23T14:32:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Российское издание журнала Forbes опубликовал свежий рейтинг из полусотни лучших работодателей России. На 48 месте оказался тольяттинский автогигант.

Корпорации оценивались экспертами издания по девяти параметрам. В список вошли такие показатели, как уровень заработной платы, условия труда, соцпакет, обучение сотрудников, забота об экологии и благотворительность. Кроме того, при оценке учитывалось и то, как компания развивает инфраструктуру в городах, где она работает.

Автомобильный гигант получил 36,48 баллов. Лучшим же работодателем стал «Норникель».

ИСТОЧНИК KP.RU