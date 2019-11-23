Тольяттинский АвтоВАЗ оказался одним из лучших мест для работы в России
Во всяком случае, так гласит рейтинг журнала Forbes
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Российское издание журнала Forbes опубликовал свежий рейтинг из полусотни лучших работодателей России. На 48 месте оказался тольяттинский автогигант.
Корпорации оценивались экспертами издания по девяти параметрам. В список вошли такие показатели, как уровень заработной платы, условия труда, соцпакет, обучение сотрудников, забота об экологии и благотворительность. Кроме того, при оценке учитывалось и то, как компания развивает инфраструктуру в городах, где она работает.
Автомобильный гигант получил 36,48 баллов. Лучшим же работодателем стал «Норникель».
ИСТОЧНИК KP.RU